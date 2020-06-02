جزائري صاعد يدفع بودبوز خارج أسوار سانت إيتيان

إقترب الدولي الجزائري رياض بودبوز، من الرحيل عن صفوف نادي سانت إيتيان بعد إستقدام هذا الأخير، للاعب صاعد ينشط في نفس منصبه.

وتمكن الفريق “الأخضر”، وبصفة رسمية من ضمان خدمات الجزائري الأصل، عادل عوشيش، خريج مدرسة باريس سان جيرمان.

وتأتي هذه الخطوة، لتضع مُستقبل صاحب القدم اليُسرى داخل قلعة “جوفوا غيشار” ما بين قوسين.

يُشار بأن اللاعب السابق لريال بيتيس، كان غير مرغوب فيه منذ مدة داخل سانت إيتيان، نظرا لعروضه المتواضع الموسم المنقضي.

وسيكون خريج مدرسة سوشو، مُطالبا بإيجاد فريق جديد، إن هو أراد اللعب بشكل مُنتظم في المُستقبل.