جزائري عالق بتركيا يطلق صرخة للسلطات: إذا لم يتم ترحيلي سأصبح مشردا أنا وعائلتي

أطلق جزائري عالق بتركيا، عبر تلفزيون “النهار” صرخة للسلطات لترحيله هو وعائلته بعد أن انتهت مدة تواجدهم هناك.

وقال ابراهيم فراز “أتيت مع ابني وعائلتي منذ 5 أشهر بإذن من السلطات الجزائرية من أجل علاجه، فوجدت نفسي عالقا”.

وأضاف “عانيت الأمرين بعد علاج ابني الذي لم يكتمل، القنصلية منحتني الضوء الأخضر لمغادرة تركيا إلا أنه تم منعي بالمطار”.

وتابع “ما أحزنني هو أن أبنائي وزوجتي حُبسوا معي، دون شفقة خاصة أصغرهم والذي يبلغ عامين”.

وأشار ابراهيم فراز أنها آخر جمعة له في تركيا، حيث سيتم طردهم من الفندق المتواجدين فيه غدا”.

وتم منح ابراهيم فزار وعائلته 30 يوما لمغادرة الاراضي التركية، حيث قال “سأصبح مشردا أنا وعائلتي إلى غاية العودة للجزائر”.

وناشد ابراهيم فزار السلطات الجزائرية ترحيله الى الجزائر، في أقرب الآجال.