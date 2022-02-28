قناة النهار جزائري عالق في أوكرانيا: ضيعت أوراقي في العاصمة كييف وتركت إبني في مدينة خرسون ولا سبيل للوصول إليه بقلم قناة النهار نشر في 28 فيفري 2022 - 22:50 شارك غرِّد أرسل 24 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/RylMu اقرأ أيضا مجمع بلاط يحول بقايا الدجاج إلى أعلاف حيوانات موجهة للتصدير قناة النهار 25 فيفري باتنة: عصابات تقتحم مستشفى محمد بوضياف ببريكة وتخرب تجهيزات طبية قناة النهار 14 فيفري الشيخ النوي: السلطات المحلية بأوقاس ترمي الزبل في الغابة على مرأى الجميع.. وين راك يا والي بجاية قناة النهار 15 فيفري قطع الغيار الأصلية لـ السيارات عملة نادرة..والمقلدة منها تتسبب في حـ.وادث أليـ.ـمة قناة النهار 10 فيفري سعيدة نغزة: رئيس الجمهورية جاء لإنقاذ الجزائر و"العڨارب" المحيطة به تحاول تكسيره قناة النهار 08 فيفري رئيس الجمهورية: الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائرييين التزام من التزاماتي قناة النهار 15 فيفري دلال خير: حادث مرور خطير أثناء الإحتفالات بفوز المنتخب الوطني أقعد محمد الفراش وأعجزه عن الكلام قناة النهار 25 فيفري دلال خير: حادث مرور خطير أقعد علاء الفراش.. أمله الوحيد إجراء عملية صعبة في الخارج قناة النهار 11 فيفري لكبح ظواهر الإعـتداء وحـوادث المرور.. جزائريون يتجندون بتوثيق فيديوهات قناة النهار 14 فيفري طالب جزائري في أوكرانيا: 60 % من الطلبة الجزائريين غادرو أوكرانيا والبقية العالقون يواجهون خطر كبير قناة النهار 28 فيفري