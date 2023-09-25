جزائري على رأس عصابة سرقة فنادق فاخرة يقيم فيها السياح الأثرياء بإسبانيا وفرنسا

ارتكبت مجموعة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص ما لا يقل عن 12 عملية سطو في كل من إسبانيا وفرنسا. مما أدى إلى سرقة أصول بقيمة 4.5 مليون يورو.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، في بيان لها مؤخرًا، إنه خلال العملية التي نفذتها الشرطة الوطنية الفرنسية في إسبانيا. بالتعاون مع يوروبول. تم اكتشاف حقيبتين مخبأتين في حجرة تحتوي على أشياء مسروقة تبلغ قيمتها أكثر من 750 ألف يورو.

وبحسب الوزارة، فإن هذا الاكتشاف أدى إلى التعرف على زعيم التنظيم. الذي كان يعمل تحت تسعة أسماء مختلفة في جميع أنحاء أوروبا.

بدأت العملية، التي أطلق عليها اسم “Ébano Azul”، في أوت من العام الماضي عندما تم تنبيه السلطات إلى سلسلة من السرقات. التي حدثت داخل وحدات سكنية فاخرة تقع في مجمع فندقي فاخر في شيكلانا.

وبعد اتخاذ الخطوات الأولى، أصبح من الواضح أن المؤلفين لديهم مهارات خاصة في فتح الخزائن الأمنية. وقامت المجموعة المحققة برصد المنشأة التي خططوا لمهاجمتها. وبعد التحقق من عدم وجود ضيوف داخل مكان الإقامة المختار، دخلوا إليها، دون لفت انتباه بقية المستخدمين، باستخدام مفتاح وهمي أو بطريقة “القرص”.

علاوة على ذلك، بعد المرحلة الأولى من التحقيق، تم القبض على أحد أعضاء المجموعة، وهو مواطن فرنسي. وتم إخضاع شقتهم، وهي فيلا فاخرة كانت تقضي فيها عائلة ثرية على ما يبدو إجازتها، لتفتيش دقيق.

جزائري على رأس الشبكة

أثناء التفتيش، كشفت سلطات إنفاذ القانون عن وثائق هوية مزورة وهواتف محمولة وجرد كامل للأشياء المسروقة من منزل شيكلانا.

ونتيجة لهذا الجهد المشترك، تم القبض على العضوين المتبقيين في المجموعة الإجرامية بعد وقت قصير من ارتكابهما عملية سطو أخرى. في فندق راقٍ يقع بالقرب من برج إيفل في باريس، فرنسا. وكما أوضحت الوزارة، فإن من بين الموقوفين مواطن إسباني مقيم بولاية ملقة، وقائد المجموعة شخص من أصل جزائري مقيم بفرنسا.

وأشارت نفس الهيئة إلى أنه خلال عملية السطو الأخيرة، قام هؤلاء الأشخاص بسرقة مجوهرات وأدوات فضية وحقائب فاخرة. تبلغ قيمتها الإجمالية 450 ألف يورو. ولحسن الحظ، تم استرداد جميع المسروقات أثناء الاعتقالات وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين.

علاوة على ذلك، ترتبط المجموعة على الأراضي الفرنسية بسرقات تصل قيمتها إلى نصف مليون يورو في مدينة كان ومليون يورو في باريس نفسها، ويتم تنفيذها جميعها بنفس طريقة العمل. ويُنسب إليه ما لا يقل عن 12 سرقة، وتقدر القيمة التراكمية للسلع المسروقة بنحو 4.5 مليون يورو.