جزائري مرشّح للعب رفقة ميسي ونيمار في باريس سان جيرمان

كشف الإعلام البريطاني اليوم الأحد، عن تحرك إدارة باريس سان جيرمان للظفر بخدمات لاعبا ذو أصول جزائرية ينشط في إنجلترا.

وقالت جريدة “صن” أن رئيس “البياسجي” جهّز عرضا بقيمة 30 مليون أورو لضم المدافع الفرونكو جزائري ريان ايت نوري.

ويقدم ايت نوري مستويات كبيرة رفقة فريقه ولفرهامبتون الذي تنقل له من انجي الفرنسي، الأمر لفت إنتباه نادي العاصمة الفرنسية.

إلى جانب ذلك، يلعب صغر سن ايت نوري صاحب الـ 20 عاما دوار هاما في التنافس على خدماته .

يذكر، ان اللاعب لم يحدّد وجته الدولية بعد، ويملك إمكانية الدفاع على ألوان المنتخب الجزائري كما يملك أحقية الدفاع على ألوان منتخب فرنسا.

وكان اللاعب الشاب، أكد في أغلب تصريحاته أنّه لن يحسم وجهته المستقبلية الدولية إلا بعد ضمان مكانة أساسية في إحدى الاندية الاوروبية الكبرى.

كما أن ذات اللاعب، يتواجد حتما في مفكرة الناخب الوطني جمال بلماضي المقبل رفقة الخضر على تحديات إفريقية وعالمية.