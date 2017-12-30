جزائري وحيد ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2017

أختير الدولي الجزائري فوزي غولام، ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2017، إلى جانب 15 لاعبا من نجوم الكرة الإفريقية.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن هذه القائمة التي ضمت اسم مدافع الخضر فوزي غولام، كممثل وحيد للجزائر.

واختارت الصحيفة الفرنسية، غولام، ضمن هذه التشكيلة للعديد من الإعتبارات، أبرزها قدرة تحمله البدنية، إضافة لفعاليته كلاعب في الدفاع والهجوم.

كما أوضحت قيمة فوزي غولام، بالنظر لإصرار ناديه نابولي على تجديد عقده رغم تعرضه لإصابة خطيرة بداية الموسم الجاري.

وتواجد إلى جانب غولام، في هذه القائمة كل من محمد صلاح، موزيس، بن عطية، ساديو ماني، وغيرهم من النجوم الأفارقة.