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الرياضة

جزائري وحيد في التشكيلة العربية لسنة 2023

بقلم محمد لمين صحراوي
جزائري وحيد في التشكيلة العربية لسنة 2023
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شهدت التشكيلة المثالية العربية لسنة 2023، الخاصة بكل البطولات، تواجد لاعب جزائري وحيد.

وأعلن حساب “سوفاسكور” المختص في الاحصاء، في نسخته العربية اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة الأفضل عربيا في 2023، والتي ضمت اسم الجزائري، آدم زرقان.

وجمع زرقان لاعب نادي شارلوروا البلجيكي، والغائب عن قائمة الخضر المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، تقييم 7.46. ليحجز بذلك. مكانة في تشكيلة “سوفاسكور” لأعلى اللاعبين العرب تقييما في 2023.

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