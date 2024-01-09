جزائري وحيد في التشكيلة العربية لسنة 2023
بقلم محمد لمين صحراوي
شهدت التشكيلة المثالية العربية لسنة 2023، الخاصة بكل البطولات، تواجد لاعب جزائري وحيد.
وأعلن حساب “سوفاسكور” المختص في الاحصاء، في نسخته العربية اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة الأفضل عربيا في 2023، والتي ضمت اسم الجزائري، آدم زرقان.
وجمع زرقان لاعب نادي شارلوروا البلجيكي، والغائب عن قائمة الخضر المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، تقييم 7.46. ليحجز بذلك. مكانة في تشكيلة “سوفاسكور” لأعلى اللاعبين العرب تقييما في 2023.
🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي السنوي 2023 للاعبين العرب الأعلى تقييما في جميع المسابقات في قاعدة بياناتنا هذه السنة 🌍 pic.twitter.com/WTuzdZsAR4
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) January 8, 2024
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