جزائري يبلغ 17 عاماً يقفز في نهر جليدي لإنقاذ متشرد من الغرق

محمد. ر، مهاجر جزائري شاب، يبلغ من العمر 17 عاما، كان وراء لفتة بطولية أنقذت حياة رجل بلا مأوى في فرنسا.

تعود حيثيات هذه القصة البطولية إلى 6 جانفي. لم يتردد هذا المهاجر غير الشرعي في القفز في المياه الجليدية لنهر أدور في بايون بفرنسا.

بدأ الأمر حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر، عندما اندلعت مشاجرة بين شخصين بلا مأوى، أمام مبنى بلدية بايون. على متن السفينة Adour. حيث قام أحد هذه الأبطال بإلقاء حقيبة خصمه في النهر وقفز صاحبها في الماء لاستعادتها.

وبعد أن شهد هذا المشهد، ألقى المواطن الجزائري نفسه في الماء لمساعدة الرجل الذي كان في خطر.

وفي شهادته، قال محمد إنه ساعده رجل آخر. وتناوبوا على إخراج رأس الضحية من الماء قبل الوصول إلى الضفة وإنقاذ الرجل من تيار النهر الخطير.

وفي روايته للأحداث، قال محمد أنه لم يفكر كثيراً قبل القفز في النهر. “لم أفعل هذا من أجل الصحف أو التحدث إلى الصحفيين. لقد فعلت ذلك في سبيل الله.

وفيما يتعلق بعمله الشجاع، سيحصل الشاب على اعتراف من مدينة بايون في 11 مارس، خلال لحظة رسمية في قاعة المدينة.