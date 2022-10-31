جزائري يترأس مؤتمر عمالقة الذكاء الإصطناعي في العالم

سيكون فؤاد بوسطوان أول جزائري يترأس المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي الذي سيعقد في جانفي 2023 بجزر هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أثبت فؤاد بوسطوان نفسه بانتخابه أفضل مدير تنفيذي في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كان أيضًا أحد أصغر المرشحين في المنافسة من بين 500 مرشح في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

ونجح فؤاد بوسطوان في تطوير نظام اصطناعي يمكنه التعرف على ما مجموعه مليوني منتج صناعي، وكل ذلك بسرعة البرق.

ليس هذا فقط إنه على أي حال نظام الرؤية الاصطناعية الأسرع والأكثر دقة في العالم والذي أكسبه التفوق المطلق. على الشركات العملاقة أمازون وغوغل ومايكروسوفت وغيرها.

لكن هذا ليس كل شيء ، فقد أحدث العبقري الجزائري ثورة في الذكاء الاصطناعي بفضل أداة تسهل الكتابة باللغة العربية.

هذا نموذج يحرص على التحقق من مصادر معلومات الصحفيين. حيث يمكن الكشف عن هذه على المواقع الإلكترونية. والشبكات الاجتماعية وعلى الشاشة الصغيرة. الأداة تعرف كيفية التمييز بين الصحيح والخطأ.

في أحد عروضه السابقة، أوضح فؤاد بوسطوان أن النموذج يجمع بين وظائف مختلفة. يمكنه، حسب قوله، اكتشاف التأثيرات الخاصة المفرطة الواقعية.

علاوة على ذلك، قال الباحث الجزائري أن أداته يمكن أن تكتشف، في الوقت الفعلي، أي خطأ في الخطابات.