جزائري يجبر شابة فرنسية على الزواج منه للحصول على الجنسية

في فرنسا، تعد الزيجات البيضاء إحدى طرق الحصول على تسوية أو حتى الحصول على الجنسية. وفي كثير من الأحيان، تقدم الشبكات الكبيرة والمنظمة إلى حد ما هذا النوع من الخدمات بدفع مبلغ من المال.

ويعاقب القانون بشدة هذا النوع من الممارسات. عندما يتم اكتشاف العلاقة، بحيث لا يتم إلغاء الزواج فحسب، بل يتم أيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد “الزوجين” الوهميين. ولهذا السبب فإن حرية التصرف أمر ضروري في هذا النوع من المعاملات.

وبهذا الخصوص، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مواطن جزائري يبلغ من العمر 29 عامًا في فرنسا. محاولا إجبار فرنسية على الزواج منه. حيث اشتبه في قيامه بتنظيم زواج أبيض من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية.

وحسب ما أوردته العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الأربعاء، فقد تم سجن هذا المواطن الجزائري في مدينة Riom dans le Puy de Dôme، مساء الأحد. وتم ضبطه وهو ينظم حفل زفاف أبيض مقابل 15 ألف أورو.

ويقطن المواطن الجزائري منذ عدة أشهر في مقاطعة هوت لوار. وكان بصدد إقناع الشابة التي كان يواعدها على الزواج منه مقابل منحها 15 ألف أورو. وحسب تصريحات المرأة أثناء التحقيقات فقد تعرضت هذه الأخيرة للاعتداء والاغتصاب من المتهم مما جعلها حاملا. بحسب صحيفة لو باريزيان.

وأفادت الشابة أنها كانت ستقوم بإجهاض الجنين، يوم الجمعة الماضي، نتيجة كثرة التعنيف التي كانت تعاني منه مع الشاب. والذي تطلب في عديد المرات تدخل المارة ووصول الشرطة لإنقاذها.

وتم القبض على الجاني واقتيد إلى مركز الشرطة. حيث سرعان ما تحولت خطة الزواج الأبيض إلى زواج قسري. أين أراد إجبار الفتاة على الزواج منه بالقوة حتى يتمكن من تسوية وضعه والحصول على الجنسية الفرنسية.

وبعد 48 ساعة في حجز الشرطة، وجهت للشخص البالغ 29 عامًا تهمة “الاغتصاب والعنف ضد شخص لإجباره على الزواج”. ثم وضع في الحبس الاحتياطي. وفقًا لأقوال المدعي العام لكليرمون فيران.