جزائري يجمع 56 حفيدا في عيد ميلاده الـ100

احتفل مهاجر جزائري في فرنسا بعيد ميلاده الـ100، بطريقة جد خاصة، حيث جمع أحفاده الـ56 في الحفلة.

وأقام علي اوكال حفلة عيد ميلاده بحضور حوالي المئة شخص، في المركز الإجتماعي ببورلي في مرسيليا.

وتناقلت الصحافة الفرنسية هذا الحفل المميز ، الذي صنع الحدث يوم الأحد الماضي.

حيث جمع الجد أحفاده وأبناء عمومته وأصدقائه، على الطبق التقليدي الجزائري “الكسكسي”.

ولد على أوكال في 27 جانفي 1919 ببجاية، وهاجر إلى مرسيليا في عمر 28 سنة،.

أين أقام بالحي القصديري “ميشال”، قبل أن يتم بناء مدينة رابليه مكانه.

وعمل الجد في الورشات بنفس الحي، قبل أن ينتقل لمنطقة سانت أندري، وأنهى مشواره المهني في سان لويس، أين كون عائلته.

علي أوكال أب لثمانية أطفال، أنجبو بدورهم 25 حفيدا، و21 من أبناء الأحفاد، وإثنان من أحفاد الأحفاد، ليصل عددهم إلى 56 شخص على مدى 5 أجيال.