جزائري يحتل المرتبة الأولى كأفضل القادة الإيجابيين الشباب في فرنسا

أصدرت المنظمة غير الحكومية الفرنسية ، Positive Planet ، “أفضل 35 القادة الإيجابيين الشباب”، والتي أنشأها جاك أتالي في عام 2006.

وتهدف هذه المنظمة غير الحكومية إلى محاربة جميع أشكال الفقر والإقصاء، وهذا بفضل ريادة الأعمال الإيجابية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصنيف 35 من القادة المسؤولين والملهمين يكرم الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا. والذين يبذلون قصارى جهدهم لجعل العالم أكثر استدامة وإنصافًا وتوحيدًا.

في Top 35 ، يسلط برنامج Positive Planet الضوء على أولئك الذين يقدمون حلولاً ذات تأثير بيئي واجتماعي قوي. على رأس هذا الترتيب يبرز أمين كساجي من أصل جزائري.

وتم انتخاب أمين كساسي، البالغ 19 عامًا، كأكثر الشباب التزامًا في فرنسا. في الواقع، لقد فاز بالمركز الأول بين أفضل 35 من القادة الإيجابيين الشباب، والتي لديها أكثر من 50 طلبًا.

ونجح أمين في وضع نفسه على أنه أكثر الشباب التزامًا في فرنسا، بفضل التزامه بجمعيته “الضمير” التي تم إنشاؤها في عام 2020.

هذا الأخير يرافق سكان المقاطعات الشمالية، ولكن أيضًا العائلات الثكلى بسبب جرائم القتل والاتجار بالمخدرات.

وتولد التزام أمين كساجي بعد وفاة شقيقه “إبراهيم”، ضحية تصفية حسابات مرتبطة بتهريب المخدرات، عن عمر يناهز 22 عامًا.

من خلال محاربة عدم المساواة والعنصرية والهشاشة، نجح أمين في تطوير جمعيته في جميع أنحاء فرنسا. مع 22 فرعًا على وجه الخصوص. في سن 16 ، قاد معركته الأولى للسماح لصديقه بالهروب من الطرد.

كما برز اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في عام 2021 ، بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. على وجه الخصوص، في إطار مشروع “Marseille en grand”.

في سبتمبر 2023 ، يستعد أمين كساجي لإصدار كتابه، الذي يرغب فيه أن يظهر للشباب في سنه. “أن لديهم القدرة والحق في التعبير عن أنفسهم والقتال”.