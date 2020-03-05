جزائري يصل إلى نهائي البرنامج الشهير “Top Chef”

استطاع الشيف الجزائري، محمد سي عبد القادر، التأهل إلى نهائي الموسم الرابع من البرنامج العالمي بصيغته العربية “Top Chef- مش أي شيف”.

وخاض المشتركون اختباراً لتحضير أطباق من دول مختلفة تتناسب مكوّناتها مع الصلصة التي حضّرها الشيف الدانماركي إسبن هولمبو بانغ، الذي كان ضيفاً على الحلقة، وانضم إلى الحكام الثلاثة على طاولة القرار.

وسيتنافس الشيف الجزائري، على اللقب، الأسبوع المقبل، مع كل من سما جاد من السعودية، وتالة بشمي من البحرين.

ويُعرض برنامج “Top Chef- مش أي شيف” في موسمه الرابع على”MBC1″، الأربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش.