جزائري يطعن صديقه حتى الموت بأحد الفنادق في مدينة اسطنبول بتركيا

وقع بينهما خلاف ومناوشات كلامية تطورت إلى شجار عنيف

تم تحديد هوية القاتل بعد استعانة الشرطة التركية بكاميرا في الفندق

أقدم شاب يبلغ من العمر 25 سنة على قتل صديقه البالغ من العمر 33 سنة بعدة طعنات بالخنجر، مست مختلف أنحاء جسمه داخل غرفة بأحد الفنادق التي تقع بوسط العاصمة الاقتصادية لتركيا اسطنبول.

وحسب ذات المصدر، فإن الشابين مقيمان بتركيا واللذان ينحدران من مدينة بوفاريك الواقعة شمال ولاية

البليدة، وقع بينهما خلاف ومناوشات كلامية، حيث تطورت الأمور بسرعة، قبل أن يقوم الجاني بتوجيه طعنات

بالخنجر للضحية، حيث فرّ هذا الأخير تاركا الضحية ينزف حتى الموت، كما أفاد مصدر موثوق، أن الشرطة

التركية فتحت تحقيقا معمقا، بعد أن تم تحديد هوية القاتل، بعد استعانتها بكاميرا التسجيل في الفندق.

كما كشف مصدر خاص لـ«النهار»، أن الجالية الجزائرية بتركيا تحت الصدمة بعد انتشار الخبر، خاصة وأن عددا

كبيرا من الجزائريين يقصدون تركيا من أجل السياحة والتجارة في نفس الوقت، للإشارة فإن الضحية يقيم

بمدينة قريط ببوفاريك وأن عائلته تحت الصدمة، خاصة وأن بطل الجريمة هو صديق مقرب من الضحية، وأن

العائلة تنتظر تسليم الجثة من سلطات التركية من أجل دفنه بمسقط رأسه.