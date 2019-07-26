جزائري يطعن صديقه حتى الموت بأحد الفنادق بمدينة اسطنبول بتركيا

أقدم شاب يبلغ من العمر 25 سنة على قتل صديقه البالغ من العمر 33 سنة، بعدة طعنات بالخنجر مست مختلف أنحاء جسمه داخل غرفة بأحد الفنادق التي تقع بوسط العاصمة الاقتصادية لتركيا اسطنبول.

وحسب ذات الصدر، فإن الشابين مقيمين بتركيا والذين ينحدران من مدينة بوفاريك الواقعة شمال ولاية البليدة وقع بينهما خلاف ومناوشات كلامية.

حيث تطورت الأمور بسرعة قبل أن يقوم الجاني بضرب ضحية بعدة طعنات بالخنجر، حيث فر هذا الأخير تاركا الضحية ينزف حتى الموت.

كما أفاد مصدر موثوق من تركيا، أن الشرطة التركية فتحت تحقيق معمقا بعد أن تم تحديد هوية القاتل إثر استعانتها بكاميرا التسجيل بالفندق.

وكشف مصدر خاص لـ “النهار” أن الجالية الجزائرية بتركيا، تحت الصدمة بعد انتشار الخبر، خاصة وأن عدد كبير من الجزائريين يقصدون تركيا من اجل السياحة والتجارة.

للإشارة فان الضحية يقيم بمدينة قريط ببوفاريك، وتتواجد عائلته تحت الصدمة خاصة وأن بطل الجريمة هو صديق مقرب من الضحية وتنتظر العائلة تسليم الجثة من سلطات التركية لدفنه بمسقط رأسه.