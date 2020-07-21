جزائري يفتك المرتبة الأولى بإسبانيا في “الباك” ويبهر الجميع بعلاماته

أبهر الطالب الجزائري، خيسوس محمد الصالح آيت إيدير، الجميع في اسبانيا، بحصوله على أعلى معدل في شهادة البكالوريا بإسبانيا وعمره لا يتعدى 16 سنة.

واحتل الطالب آيت إيدير المرتبة الأولى في اسبانيا كلها، كأصغر طالب يتحصل على العلامة الكاملة في البكالوريا.

وأكد الطالب، في لقاءات إعلامية، إن الجميع في إسبانيا، تفاجئوا بالعلامات التي تحصل عليها، مؤكدا أنه شعر بسعادة عارمة هو وعائلته ولم تصدق عيناه العلامات التي تحصل عليها.

يذكر أن الطالب “خيسوس محمد الصالح آيت إيدير”، تحصل على البكالوريا بالعلامة الكاملة في سن الـ16 فقط، لأنه إنتقل من الصف الأول إبتدائي مباشرة إلى الصف الثالث ومن الثالثة متوسط إلى الأولى ثانوي مباشرة.

وحصل خيسوس على العلامة الكاملة 10 التي تمنح في امتحان البكالوريا الإسبانية، رفقة 6 طلاب آخرين.

ويتطلع الطالب، إلى إكمال دراسته الجامعية في تخصص الفيزياء والرياضيات معا.3

وكانت إسبانيا قد أعلنت عن نتائج إمتحان البكالوريا منذ أيام قليلة، على غرار العديد من الدول الأوروبية.