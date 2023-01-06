جزائري يفوز بالجائزة الأولى للطبخ في باريس

تنظم فرنسا العديد من المسابقات في مجال المعجنات كل عام لمكافأة طهاة المعجنات الأكثر موهبة.

في هذا السياق ، في ديسمبر الماضي ، جرت مسابقة أفضل كعكة لوز في باريس الكبرى 2023.

ينظم اتحاد الخبازين في باريس هذا الحدث لطهاة المعجنات، ولكن أيضًا للخبازين الراغبين في لفت الانتباه والنجاح.

لاختبار هؤلاء المهنيين ، اختارت هيئة المحلفين galette des rois. حيث تحيي هذه الكعكة الأيقونية تقليد يوم الملوك الذي يحتفل به الفرنسيون والإسبان والبلجيكيون والكيبيكيون والسويسريون. خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي.

في النسخة الخامسة والثلاثين من هذه المسابقة، تم تسجيل 128 محترفًا لتذوق لجنة التحكيم 118 جاليت اللوز.

بعد التذوق، انتهى الأمر بنقابة الخبازين وطهاة المعجنات في باريس الكبرى بتعيين خمسة فائزين.

وتم اختيار حكيم بوحددة. من أصل جزائري خلال هذه المسابقة. حيث فاز وفريقه بالجائزة الأولى لأفضل جاليت باريس 2023.

ويعد حكيم أول جزائري يفوز بهذه المسابقة منذ إنشائها قبل 35 عامًا.

ويمتلك حكيم 20 عامًا من الخبرة المهنية، خاصة بفضل الوظائف المزدحمة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين ولندن والمملكة العربية السعودية.

بفضل هذه المهنة الغنية إلى حد ما، تمكن حكيم من إطلاق ستة مخابز في فرنسا وخمسة أخرى في الصين.

علاوة على ذلك ، للعودة إلى أصوله الجزائرية ، يأمل حكيم بوحددة أن يعود يومًا ما إلى الجزائر لافتتاح مخبز آخر.