جزائري ينضم إلى مطابخ فندق فخم في باريس

ستستقبل مطابخ فندق The Hoxton العصري مساعد طاهٍ من أصل جزائري. ينضم الجزائري أمين غدادة إلى فرقة المطاعم في هذا الفندق الواقع في قلب باريس، باتجاه Grands Boulevards.

وقرر الطاهي الجزائري الشاب بعد مسيرة مهنية في مجال الإعلان في الجزائر، تطوير موهبته في الطهي.

وحسب موقع visa et voyage، بدأ الشاب حياته المهنية مع وكالات تسويق في الجزائر حيث قاد مشاريع مع شركات كبيرة.

وقرر الهجرة إلى فرنسا لمتابعة شغفه، وعندما وصل إلى باريس، قبل أربع سنوات فقط. شرع في التدريب على فنون المائدة، في البلد المعترف به عالميًا لمعرفته في الطهي وفن الطهو.

بعد أربع سنوات فقط من التدريب في هذه المهنة الصعبة، دخل إلى مطبخ مرموق سمح له بإثبات مواهبه كطباخ.

قبل الانضمام إلى The Hoxton، انضم أمين إلى مطابخ مطعم Le Selcius، الواقع في ليون، عاصمة فن الطهي الفرنسي.

ويتمتع أمين أيضًا بروح ريادة الأعمال، حيث أنشأ أول مجلة للطهي الحلال في فرنسا، بالإضافة إلى خدمة توصيل الفطور المتأخر.

بصفته طاهٍ مساعد، يتولى أمين جدادة مسؤولية تنفيذ أوامر الشيف وضمان حسن سير المطبخ.

مطعم Hoxton عالمي ويقدم مزيجًا من المأكولات بين فرنسا ودول مختلفة. حيث يمكن للجزائر أن تنضم إلى أطباق هوكستون الكبيرة.

يقع فندق “ذا هوكستون” في باريس، وعلى بعد 230 متر فقط من محطة مترو غراند بوليفاردز. فيما يمكن للضيوف الاستمتاع بالمطعم المتوفر في الموقع.

تتميز بعض الغرف بمنطقة جلوس، حيث يُمكن للضيوف الاسترخاء فيها بعد قضاء يوم حافل. ويوفر فندق “ذا هوكستون، باريس”.

يشمل مكان الإقامة هذا مكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة.

يقع فندق “ذا هوكستون، باريس” على بعد 1.5 كم من متحف اللوفر ومركز بومبيدو. ويعتبر مطار باريس – أورلي المطار الأقرب إلى فندق “ذا هوكستون، باريس”، حيث يقع على بعد 18 كم.

هذه المنطقة المفضلة من باريس لدى ضيوفنا بناءً على التقييمات المستقلة.

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