جزائري ينقذ طفلتين ورجلين حاصرتهم النيران في فرنسا

تمكن شاب جزائري يعمل في خدمة التوصيل بفرنسا من إنقاذ فرنسيين بعد أن حاصرتهم في مبنى بشارع جان جوريس.

وحسب ما تدوالته مواقع فرنسية، يعمل أمين مزورة البالغ 28 عاما لدى خدمة التوصيل Uber Eats. حيث كان يقود دراجته النارية بشارع جان جوريس إلى أن شاهد دخانا أسود كثيفا ينبعث من الحي المجاور.

في حوالي الساعة 11 مساءً، كان جميع من بالحي نائمًا والحركة هادئة. وكان السائقون الذين يمرون بالمكان يطلقون أبواق سياراتهم في محاولة لتحذير سكان المبنى.

فهم أمين مزورة أن الناس عالقون في الداخل ولن يتمكنوا من الخروج. كان الدخان الشديد ينبعث من بهو المبنى كما اشتعل الدرج الخشبي. ركض أمين وتسلق سقف بارتفاع 2.50 م. لكن ظلمة المكان لم تمكنه من رؤية درج خرساني في القبو، حيث وقع في الحفرة وأصاب كتفه.

رغم إصابته، تمكن الشاب الجزائري من الصعود إلى السطح، وطرق نافذة الشقة الأولى. وساعد في إخراج فتاتين صغيرتين، كانتا على السطح، غير بعيد عن النيران. حيث أتى رجال الإطفاء لتسلمهم، فيما بعد، باستخدام سلم تمديد.

مهمة صعبة..

رجع أمين بعد إنقاذ الفتاتين وتشبث بأنابيب الصرف. حيث تمكن من الصعود إلى سطح المبنى المجاور ثم الصعود إلى الجزء العلوي من المبنى المتضرر. السقف شديد الانحدار أكثر من عشرة أمتار فوق شارع جان جوريس. قام اثنان من سكان المنزل، وهما رجلان، بإخراج الجزء العلوي من جسمهما من نافذتين على السطح لمحاولة التنفس.

الدخان المتصاعد من المبنى. أفقد الرجلين وعيهما. قام أمين بصفعهم على وجههما وأخرجهما من هناك حتى يتمكنا من الحصول على بعض الهواء.

كافح أمين من أجل إخراج الساكنين من المسكن، وهما رجلان يحملان الجنسية البولندية. وفي تلك اللحظة وصل رجال الإطفاء وتم إسعاف الرجلين وإخراجهما من المكان.

وأوضح الشاب الجزائري، الذي وصل إلى فرنسا قبل عام. أنه كان يريد دائمًا أن يكون رجل إطفاء.

وقام أول أمس سكان المبنى، بإرسال رسائل مكتوبة وصوتية لشكر الشاب أمين، حيث كتبوا، “شكرًا لك وبرافو على شجاعتك. أنت بطل”.

اختتم أمين مزورة ليلته في مستشفى نورد فرانش كومتي حيث عولج إصابة كتفه. وخرج في الخامسة صباحا من اليوم الموالي.