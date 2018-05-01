جزائري يَقترب من الإحترَاف في الدوري السوداني !

بات المدافع الجزائري لنادي مستقبل قابس التونسي، عبد العزيز قشي، قريبا من الإنتقال لنادي الهلال السوداني الذي يريد خدماته هذا الصيف.

ووفق ما أورد موقع “كوش نيوز” السوداني فإن اللاعب السابق لجمعية وهران والمنتخب الأولمبي الجزائري أهم أهداف إدارة الهلال.

وبحسب ذات الموقع فإن قشي منتظر يوم ﻏﺪا الأربعاء في العاصمة الخرطوم لإكمال إجراءات إنتقاله لعملاق الكرة السودانية وإجتياز الفحص.

ويعدّ الجزائري القشّي أحد أبرز مدافع الدوري التونسي خلال الموسم المنقضي، حيث شارك في 20 مباراة سجّل خلالها 4 أهداف.