جزائري يُهدد مُستقبل “غولام” في “نابولي”!

أصبح مصير الدولي الجزائري، “فوزي غولام”، مُهددا وغير مضمون بسبب رغبة إدارة هذا الأخير بضم عنصر جديد لتعويضه كظهير أيسر.

وأوضحت جريدة “إيلروما” بأن المُدير الرياضي، “كريستيانو غوينتولي” يبدو مُتحمسا لإستقدام، “محمد سليم فارس” الذي تألق مع “سبال” الموسم الماضي.

ويرى “البيرتينوبي” في صاحب الـ23 عاما صفقة مُفيدة، كونه صغيرا في السن كما أنه لن يُكلف الكثير من الناحية المادية.

وفي حالة نجاح الصفقة، فإن المُنافسة على مُستوى الرواق الأيسر داخل صفوف كبير الجنوب ستكون كبيرة جدا بين الثنائي الجزائري.