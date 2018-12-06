“جزائر الخلود” بوهران تخليدا لمظاهرات 11 ديسمبر1960

سيقام معرض جماعي لكبار الفنانين التشكيليين الاثنين القادم بوهران تحت شعار “جزائر الخلود” إحياء للذكرى الـ58 لمظاهرات 11 ديسمبر1960 .

هذه التظاهرة التى سيحتضنها متحف الفنون الحديثة “مامو” بوسط المدينة ويتارك بها 20 فنانا تشكيليا من وهران و سيدي بلعباس ومستغانم.

المعرض المنظم من طرف المكتب الولائي للاتحاد الوطني للفنون التشكيلية.

وسيتم خلاله عرض مجموعة من اللوحات الفنية التى تبرز نضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي وكذا مختلف مراحل الثورة التحريرية.

كما تم برمجة محاضرة تتناول دور الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني في التعريف بالقضية الوطنية أثناء حرب التحرير.

من تنشيط الفنان سمير زموري علاوة على تكريم الفنانين المشاركين في هذا الحدث الثقافي.