“جزائر المجد”.. منصة رقمية لمعرفة تاريخ الجزائر

أطلقت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، منصة رقمية جديدة تحت عنوان “جزائر المجد”. حيث تعد سجلا حافلا يحتوي على ومضات من تاريخ الأمة التليد وإنجازات الجزائر خلال ستين سنة من الاستقلال.

كما أشارت وزارة الداخلية في منشور لها، إلى أن المنصة تعتبر واجهة للجزائر تاريخيا وحضاريا. حيث يستجلي من خلالها المتصفح من داخل وخارج الوطن الحقيقة التاريخية للبلاد.

في حين، تم أطلاق ا لمنصة احتفالا بالذكرى الـ60 للاستقلال والشباب المصادف لـ5 جويلية من كل سنة. ويمكن الإطلاع على هذه المنصة من خلال الرابط https://gloriousalgeria.dz/Ar

وكان، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، قد قال سابقا إن “تاريخ الجزائر نعرفه و لا ننتظر الغير لتعليمنا إياه”. كما أضاف “نحن عشناه ونعرف الحقيقة “.

في حين، أوضح رئيس مجلس الأمة، أن “من 1 نوفمبر 54 حتى الاستقلال “كنا دائما نفرق بين الاستعمار والشعب الفرنسي”. كما أشار قوجيل خلال اختتام الدورة العادية، “الاستعمار الفرنسي تنقل بعد الاستقلال إلى فرنسا وأثر في العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا”.

وفي سياق مغاير، أكد صالح قوجيل، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح بفضل الطريقة التي سطرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مضيفا أن الهدف هو الحفاظ على الاستقلال والحافظ على كلمة الجزائر في المحافل الدولية و”نحن دائما مع الحق وضد الباطل”.

كما قال قوجيل، إن هذا لا يكفي بل “يجب أن يدعم بالاستقلال الاقتصادي”. مذكرا بالمصادقة على قانون الاستثمار”.