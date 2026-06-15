الرأس الأخضر يفجّر أولى مفاجآت المونديال ويفرض التعادل على إسبانيا

فجّر منتخب جزر الرأس الأخضر أولى مفاجآت بطولة كأس العالم 2026، بعدما فرض نتيجة التعادل دون أهداف على منتخب إسبانيا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتالانتا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبي السعودية وأوروغواي.

وقدّم منتخب الرأس الأخضر أداءً دفاعيًا منظمًا أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. لينجح في الخروج بنقطة تاريخية في أول ظهور له على الإطلاق في نهائيات كأس العالم، وسط إشادة واسعة بالروح القتالية والانضباط التكتيكي الذي أظهره لاعبوه طوال اللقاء.

ويعَدُّ تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى منديال 2026 إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الكرة بالبلاد. إذ حجز مقعده لأول مرة في النهائيات العالمية بعد مشوار مميز في التصفيات الإفريقية.

ويعتمد منتخب “القروش الزرقاء” على مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية. إلى جانب الاستقرار الفني تحت قيادة المدرب المحلي بوبيستا، الذي أكد قبل البطولة أن هدف منتخب بلاده لا يقتصر على المشاركة فقط، بل المنافسة وتشريف الراية الوطنية على أكبر مسرح كروي في العالم.