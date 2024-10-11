جزر القمر تُلحق بتونس أول هزيمة في تصفيات “الكان”

تمكن منتخب جزر القمر، اليوم الجمعة، من الفوز أمام المنتخب التونسي، بهدف دون مقابل، بملعب رادس الأولمبي.

في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل الهدف الوحيد في هذه المواجهة، مهاجم منتخب جزر القمر، سعيد رفيقي، في الدقيقية الـ63.

ليتجمد رصيد “نسور قرطاج” عند النقطة السادسة في صدارة المجموعة، بعد فوزه أمام كل من مدغشقر بهدف دون رد في الجولة الأولى وغامبيا بهدفين دون مقابل.

ويحتل منتخب جزر القمر المركز الثاني برصيد 5 نقاط، يليه منتخبا غامبيا ومدغشقر برصيد نقطتين لكل منهما.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى للمنتخب التونسي خلال هذه التصفيات والأولى داخل الديار. في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا، وكسر سلسلة 16 انتصارا متتاليا في تصفيات “الكان”.

للإشارة، سيواجه المنتخب التونسي نظيره من جزر القمر، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات، يوم الثلاثاء، وسيكون الخطأ ممنوعاً أمام رفقاء المساكني، من أجل حسم تأشيرة التأهل لنهائيات “كان” 2025.