جسد بروحين

أبي وأمي وقِّعا ورقة طلاقهما، و قالت لي أمي. الطلاق ليس سيئا كما تظن ، أما أبي فقال لي أصدقاؤك لديهم بيت واحد وسيكون لك بيتان يا محظوظ.

ظلت غرفتي في بيت أمي كما هي، وجهز لي أبي غرفة في بيته الجديد.

جسد بروحين

بمنشار قديم قسما جسدي إلى نصفين: تركتُ نصفي الأيسر عند أمي حيث العين اليسرى والذراع اليسرى والقدم اليسرى،

وذهبت بعيني اليمنى و ذراعي اليمنى وقدمي اليمنى إلى أبي. لكن أبي كان يصفعني لو حدثته عن اشتياقي إلى نصفي الأخر، وأمي كانت تحبس نصفي داخل غرفة مغلقة. كي لا يجتمع بالنصف الذي يملكه أبي

جسد بروحين

أما مدرس الألعاب فقد رفض انضمامي إلى فريق كرة القدم. بدعوى أنهم يحتاجون إلى لاعب بقدمين يراوغ المنافسين بقدم

ويمرر الكرة بالقدم الأخرى وتركتني فتاتي. لأن حضني لا يكون دافئا بذراع واحدة ظلت عيني اليمنى تبتسم لأبي

وعيني اليسرى تبتسم لأمي. لم أستطع أن أقول لهما:

لدي بيتان و غرفتان وسريران. لكن روحي تنام في الشارع.

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