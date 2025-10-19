جسر تعاون دولي بين اللجنة الوطنية للجيل الرابع ومكتب ايراسموس في مشاريع البحث

نظم مكتب إيراسموس+ الجزائر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتقال إلى الجامعة من الجيل الرابع، مهمة دعم تقني. على مستوى جامعة سطيف 1 خصصت لمناقشة سبل تعزيز القدرات وتبادل الخبرات حول متطلبات الانتقال الرقمي والمعرفي. في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

و عرف اللقاء حضوراً متميزاً لممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شادر سميرة، المديرة الفرعية للتعاون متعدد الاطراف. إلى جانب البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي، رئيسة اللجنة الوطنية للانتقال إلى الجامعة من الجيل الرابع. وأعضاء اللجنة: البروفيسور محمد حشامة، الدكتور محمد سرير. والدكتور فاروق سلطاني.

كما اشرف على اللقاء مسؤول مكتب ايراسموس + الجزائر بودور محمد مع تاطير تأطير من أعضاء فريق الخبراء HEREs الجزائريين، إضافة إلى خبيرين من جامعة تورينو (Torino) الإيطالية وخبير من جامعة ليدز (Leeds) البريطانية. الذين قدموا تجارب دولية رائدة حول التحول الجامعي والابتكار في التعليم العالي.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة لممثلي الجامعات التابعة للندوة الجهوية لجامعات الشرق. الذين تفاعلوا مع العروض والنقاشات حول متطلبات التحول إلى نموذج الجامعة الذكية المندمجة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال هذا اللقاء، قدمت البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي عرضاً شاملاً حول المخطط التوجيهي الوطني للانتقال إلى الجامعة من الجيل الرابع، الذي يشرف على تنفيذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري. مبرزةً مكونات خطة العمل ومصفوفة الإجراءات التي تمثل خارطة طريق عملية لمواكبة التحولات الرقمية والعلمية التي يشهدها العالم الجامعي.

وقد تميزت الجلسة بنقاش ثري ومثمر بين المشاركين، تناول فرص إدماج جامعات جديدة في هذا المسار الوطني الطموح. وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات لتحقيق جامعة جزائرية ذكية، مبتكرة، ومتصلة بمحيطها المحلي والدولي.

بهذه المبادرات المشتركة، تؤكد الجزائر عزمها على تسريع التحول نحو جامعة من الجيل الرابع، قادرة على المنافسةعالمياً. ومرتكزة على البحث والابتكار والرقمنة كدعائم رئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي.