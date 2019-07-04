«جسر جوي بين الجزائر ومصر بداية من ربع النهائي»

الرحلات تنظم على متن طائرات «شارتر» وعددها يرتفع كلما ارتفع عدد الأنصار

قررت الحكومة تنظيم رحلات جوية خاصة لفائدة الجزائريين الراغبين في مشاهدة مباريات المنتخب الوطني عن قرب بأسعار جد معقولة، في سيناريو مشابه لذلك الذي حدث مع مباراة أم درمان.

أكد وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي، في تصريح خص به «النهار»، أنه تقرر تخصيص رحلات جوية خاصة لفائدة الجزائريين الراغبين في متابعة مباريات أشبال جمال بلماضي.

في إطار فعاليات كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها دولة مصر، في حال تأهل المنتخب الوطني للدور ربع النهائي.

وأشار إلى أن متابعة المباراة تكون عبر رحلة جوية خاصة ذهاب وإياب تكون بأسعار مدروسة لا تتجاوز الخمسين ألف دينار، أي خمسة ملايين سنتيم.

وعن عدد الطائرات المخصصة لنقل أنصار الخضر، رد المسؤول الأول عن قطاع الرياضة رؤوف برناوي.

قائلا «عدد الطائرات سيكون حسب عدد الأنصار، فكلما ارتفع الطلب كلما صاحبه قرار رفع أكبر عدد ممكن من الطائرات شارتر».

وقد حافظ أشبال الناخب الوطني،جمال بلماضي، على شباكهم نظيفة خلال المقابلات التي جمعتهم بمختلف الفرق صانعين الفرحة في نفوس الأنصار.

سواء الذين رافقوهم إلى بلاد الفراعنة أو على الصعيد المحلي، بعدما غابت عنهم منذ رحيل «وحيد حليلوزتش».

ليتمكن من تجاوز الدور الأول بكل أريحية وبحصد النقاط التسع والمرور إلى الدور الثمن النهائي.

وسيقابل الفريق الوطني في أول مباراة له بعد التأهل للدور الثاني بغينيا يوم الأحد الموافق لتاريخ السابع جويلية الجاري.

وقد وقع المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات كينيا وتنزانيا والسينغال.

حسب إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، ويلعب حاليا المنتخب الجزائري مبارياته في ملعب 30 جوان في مصر.

وكانت السلطات الجزائرية، قد بادرت إلى تخصيص رحلات جوية، خاصة من أجل نقل أكبر عدد ممكن من أنصار الخضر في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الفرعوني.

التي عرفت هجوما بالحجارة على أشبال الناخب رابح سعدان، ليتم تنظيم مباراة فاصلة بأم درمان في دولة السودان.