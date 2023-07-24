استقبل الأمين العام لولاية قسنطينة معمري محرز، نيابة عن الوالي، اليوم الاثنين، المدير العام لشركة الطيران المصرية Air Cairo محمد صلاح والوفد المرافق له. الذي حل بقسنطينة في إطار اتفاقية تعاون وشراكة بين المتعامل الاقتصادي laya travel مجمع بولفخاد وشركة الطيران Air Cairo .

كما ستسمح الاتفاقية بربط جسر جوي بين قسنطينة والقاهرة عبر شركة اير كايرو في إطار اتفاقية مبدئية تربط مختلف مطارات الجزائر .

ومن جهته، أكد الأمين العام على الدعم الكامل للسلطات المحلية لهذه الشراكة في إطار سياسة رئيس الجمهورية لدعم الاستثمار. مبرزا دور هذا الجسر الجوي في تعزيز الخدمات السياحية بين البلدين، تقوية أواصر الإخوة والعلاقات التجارية.

من جانبه، ثمن المدير العام لشركة الطيران المصرية الإرادة والظروف المتاحة والتسهيلات المقدمة لتحقيق هذا التعاون. الذي يسمح بربط قسنطينة كمرحلة أولى بالقاهرة عبر رحلات مباشرة باتجاه عدة وجهات. مؤكدا العمل لتتناسب خدمات النقل المقدمة بأسعار تنافسية.