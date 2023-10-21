جسر جوي من الجزائر إلى مطار العريش بمصر لإرسال مساعدات لغزة

قررت الجزائر إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية, إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لادخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن المساعدات متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم.

حيث سيتم إرسال هذه المساعدات عن طريق جسر جوي مكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.

وأضاف البيان، أن هذه المساعدات العاجلة تعبر عن التزام الجزائر, قيادة وشعبا, بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق. والذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر.