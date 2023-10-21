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قناة النهار

جسر جوي من الجزائر إلى مطار العريش بمصر لإرسال مساعدات لغز ة

بقلم قناة النهار
جسر جوي من الجزائر إلى مطار العريش بمصر لإرسال مساعدات لغز ة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/czOKP
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