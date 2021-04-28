جعبوب: أصحاب العمل ملزمون باعتماد نظام تسيير المخاطر المهنية لحماية العمال

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب ، أن أصحاب العمل ملزمون باعتماد نظام تسيير المخاطر لحماية العمال.

وأضاف الوزير في كلمة خلال اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، أنه نظرا للظروف الإستثنائية التي تحيط بها جائحة كورونا، يجب الأخذ بعين الإعتبار الإلتزام بالتدابير الوقائية في أماكن العمل.

وكشف في ذات السياق، أن الوقاية والسلامة المهنيين، هي مسؤولية أصحاب العمل ويجب تجسيدها مع العمال والشركاء والخبراء الذين يتعين عليهم لعب دور مهم في حماية العمال من الأوبئة والمخاطر.

كما شدّد على ضرورة الوقاية من الأخطار العملية من خلال إعداد سياسية التكوين وترتيب العمل وتصميم العمليات الانتاجية لتعزيز حماية العمال والعاملات.

وأكد الوزير، أن أصحاب العمل ملزمون باعتماد نظام تسيير المخاطر المهنية وإعداد سياسة للتدخل الاستعجالي والتدابير الوقائية خاصة التباعد الجسدي والنظافة والتطهير لأماكن العمل.