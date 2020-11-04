جعبوب: أكثر من 680 مليار دج العجز المالي لصندوق “CNR” حتى سنة 2020

الوطني
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جعبوب: أكثر من 680 مليار دج العجز المالي لصندوق “CNR” حتى سنة 2020
بقلم فوزية.م

كشف وزير العمل، الهاشمي جعبوب، اليوم الأربعاء، أن “العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد بلغ  منذ سنة 2015 أكثر من 680 مليار دينار إلى غاية سنة 2020”.

وقال جعبوب، خلال عرضه ميزانية القطاع أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، أنه “تم تخصيص للقطاع بعنوان التضامن الوطني غلاف مالي قدره 121.4 مليار دج قصد التكفل بالفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة”.

واشار وزير العمل أن “الحكومة لجأت كحل مؤقت واستعجالي الى تمويل هذا الصندوق ابتداء من سنة 2019 بواسطة قروض من طلرف الصندوق الوطني للاستثمار”.


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