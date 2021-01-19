جعبوب: إنخفاض عروض العمل وإزدياد معدل البطالة بشكل غير مسبوق

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، عن ازدياد معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.

وأوضح الوزير، في جلسة عمل بمجلس الأمة، إن عدد عروض العمل انخفض من 437 ألف سنة 2019 إلى 306 ألف سنة 2020، مسجلة انخفاضا قدر بـ30 بالمائة.

وأشار جعبوب، إلى إن عروض العمل تركزت أساسا في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والخدمات.

كما تم تسجيل ارتفاع في عدد النزاعات العمالية الفردية والجماعية.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع العمل، إن عدد تنصيبات طالبي العمل انخفضت هي الأخرى في 2020 إلى 230.621 مقابل 335.311 سنة 2019 ، أي بتراجع 31 بالمائة.

وكشف جعبوب، إن عملية الادماج شملت 365.000 شابا كان مقررا ادماجهم خلال 3 سنوات باعتماد معيار الأقدمية.

ولم يتم ادماج سوى 35.906 شاب إلى غاية 31 ديسمبر2020، أي بزيادة 24 بالمائة، يضيف الوزير.

ليصل مجموع الدفعة الأولى المقدر تعدادها 149.634 و9 بالمائة من المجموع الكلي للمعنيين بعملية الادماج.

وأوضح الوزير، إن تأخر الادماج يرجع إلى عدم تحرير المناصب المتوفرة بإضافة إلى تشبع بعض الهيئات والإدارات.