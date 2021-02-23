جعبوب: الإنطلاق في عملية الإدماج المكثف للشباب خلال الأسابيع القليلة القادمة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب، أنه سيتم الانطلاق في عملية الإدماج المكثف للشباب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ودعا الوزير على هامش تنصيب 12 مديرا ولائيا، إلى التكفل بالملفات ذات الأولوية، لاسيما منها ملف إدماج الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل.

وشدّد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لعملية الإدماج، لإتمامها في الآجال المحددة.

وأوضح في ذات السياق، أن عملية التنصيب تهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة على المستوى المحلي.

وذلك من خلال منح الفرصة للإطارات الشابة لتبوء مناصب المسؤولية، في إطار المخطط المسطر لترقية الموارد البشرية.

كما أعطى الوزير تعليمات للمدراء الولائيين للتشغيل من أجل السهر والحرص على مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين أداء المرفق العام.