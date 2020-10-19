جعبوب: الجزائر الجديدة تحتاج إلى عقول أبنائها لإحداث حركية اقتصادية

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، إن الجزائر الجديدة تحتاج إلى عقول وسواعي كل أبنائها لإحداث حركية اجتماعية اقتصادية.

وأضاف الوزير “لا تأتي إلا بوضع آليات جديد تسمح بتوحيد الجهود وتفجير الطاقات”.

وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،يولي أهمية قصوى للتشغيل والقضاء على البطالة.

وأكد أن الملتقى الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل والمفتشين الولائيين للعمل، فرصة لتجسيد دولة القانون.

وأضاف الوزير أن هذا اللقاء يندرج في تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات والتشاور بين الادارة المركزية ومصالحها المحلية.

ودعا جعبوب، المشاركون في اللقاء، إلى الانخراط في هذا المسعى والعمل على تعزيز العمل المهني ومهارات جديدة.