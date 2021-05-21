جعبوب: الجزائر ليست ضمن القائمة الأولية محل مساءلة من طرف لجنة تطبيق المعايير لمنظمة العمل الدولية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أن الجزائر ليست ضمن القائمة الأولية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية للدول التي يمكن أن تكون محل مساءلة من طرف لجنة تطبيق المعايير.

وترأس الوزير إجتماعا تنسيقيا ثلاثي الأطراف “حكومة، نقابة، أرباب العمل“، لتحضير مشاركة الجزائر في أشغال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي.

وذلك بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بين المشاركين للتحضير الجيد وتوحيد الرؤى للمشاركة في أشغال هذا المحفل الدولي.

وأشار جعبوب، أن خلو إسم الجزائر من هذه القائمة لأول مرة منذ سنة 2017، راجع إلى التقدم الذي أحرزته في مجال تطبيق معايير العمل الدولية.

لاسيما حول تطبيق الإتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي، منوها بالجهود المبذولة من طرف المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل في جعل الجزائر خارج قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية.

وأكد جعبوب، عن إستعداد الجزائر لوضع خبرتها وتجربتها الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي في متناول الدول الإفريقية.

وذلك من أجل توطيد دعائم نموذج الحماية الاجتماعية المستدام، مشيرا أن الجزائر ستتقدم ببيان باسم المجموعة الإفريقية حول موضوع الحماية الاجتماعية.

وسيتم على هامش أعمال هذه الدورة، مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضعية العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة.

وذلك في سياق يعرف التنديد والاستنكار الدولي بالإجراءات التعسفية والتجاوزات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق العمال والشعب الفلسطيني.

وستنعقد أشغال الدورة 109 لمنظمة العمل الدولية خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 19 جوان 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.