جعبوب: الحكومة تعمل على تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والمصالحة في العمل

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، إنه وفي إطار ضمان الدولة للحريات الأساسية واحترام القانون، فقد حان الوقت لآليات المصالحة أن تستعيد دورها.

وفي كلمته التي ألقاها خلال تنصيبه المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية، قال جعبوب، إنّ هذا الجهاز يعتبر آداة للمصالحة في النزاعات الجماعية في العمل وداخل المؤسسات.

أما بخصوص التحكيم قال جعبوب، إنه يعتبر إحدى الطرق القانونية لحل النزاعات الجماعية في العمل حسبما أكده الوزير.

وأضاف ذات المسؤول الحكومية أنه في المؤسسات العمومية والإدارات، فإن النزاع الجماعية يتم رفعه للجنة الوطنية للتحكيم، كهيئة مكلفة بمعالجة النزاعات.

وأكد ذات المتحدث، أن الحكومة تسهر على تفعيل أليات المصالحة والوقاية في مجال العمل وتعطيها أولوية قصوى.

وأضاف أن هذا المهمة تم منحها لمصالح وزارة العمل، مشيرا إلى أن الإجراءات تندرج في إطار الحوار الإجتماعي وترقيته.

وأضاف أن تفعيل هذه الهيئات يندرج في إطار التفعيل السليم للقانون، وتحسين مناخ العمل و تكريس مبادئ العدالة الإجتماعية.