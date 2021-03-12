جعبوب: تحقيقات ميدانية في ملف التشغيل بالولايات الجنوبية.. وإقالة مدير التشغيل بورقلة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب ، أن ولايات الجنوب شملتها تحقيقات ميدانية في ملف التشغيل.

وأضاف الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مختلف التجاوزات بالجنوب.

وأوضح الوزير، أنه قد أرسل مفتشين مركزيين إلى ولاية ورقلة لمدة 3 ايام للتحقيق حول مشكلة التوظيف في الجنوب وولاية ورقلة.

وأعلن جعبوب، أنه من الاجراءات الإستعجالية المتخذة تم إقالة مدير التشغيل من منصبه.

وأكد وزير العمل والضمان الإجتماعي، أنه فيما يتعلق بعدد المناصب المطروحة فهذا أمر موكل إلى الشركات المشغلة.

وأوضح في ذات السياق، أن الوزارة تسهر على ان تكون الأسبقية في التوظيف لابناء المنطقة.

وكشف أن العمل جاري لتبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها والرفع من جودة الخدمات.

وأفاد في ذات السياق، أنه سيتم إزالة أكثر من 40 وثيقة من الوثائق التي كانت تقدم لهذه المصالح في إطار الرقمنة.