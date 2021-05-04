جعبوب: “سأتكفل شخصيا بنقل “أوقروت” للعلاج بالخارج في هذه الحالة”

أعرب وزير العمل الهاشمي جعبوب، اليوم الثلاثاء، عن تأثره العميق وتآزره وتضامنه مع الفنان صالح أوقروت الذي يعاني من مرض عضال.

وحسب بيان وزارة العمل، فقد طمأن الوزير أهل المريض وكل محبيه، أنه اذا تطلب الوضع الصحي للفنان أوقروت نقله للخارج للعلاج سيتكفل شخصيا بذلك وفي أقرب الآجال.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذا القرار يبقى بيد وزير الصحة والطاقم الطبي المعالج المشرف على علاج الفنان القدير .

كما دعا الوزير بالشفاء العاجل لـ”أوقروت” والعودة إلى مواصلة نشاطه الفني والثقافي وتوعية المجتمع بأعماله الفنية الهادفة ورسم الإبتسامة على شفاه الجزائريات والجزائريين.