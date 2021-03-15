جعبوب: صندوق التقاعد يعاني عجزا ماليا قدره 700 مليار دينار سنويا

كشف وزير العمل، الهاشمي جعبوب اليوم الإثنين، إن الصندوق الوطني للتقاعد يعاني من عجز مالي قدره 700 مليار دينار سنويا.

وقال الوزير، خلال زيارته إلى الشلف، إن التقاعد النسبي غير موجود في أي دولة أخرى.

موضحا إنه ولو نطبّق التقاعد بدون شرط السن، سيسجل مليون متقاعد آخر، وهذا الأمر قد يؤدي الى غلق أبواب الصندوق.

ومن جهة أخرى، أكد وزير العمل، إن مشروع قانون الإنتخابات يؤسس لمرحلة جديدة بالجزائر بوضع حد للمال الفاسد.

وأضاف جعبوب، إن قانون الانتخابات سوف يحرر المناضلين من ظلم رؤساء أحزابهم في بيع القوائم الإنتخابية.

وتابع الوزير، إن الجزائر مرّت بخطوات مهمة في التغيير من خلال صدور الدستور الجديد ومرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية شهر جوان القادم .

وأورد جعبوب، إن مشروع قانون الانتخابات ألغى الإجراء الذي يمس التمثيل النسوي بالمجلس الشعبي الوطني.

كما أصبحت المرأة تعامل معاملة كاملة مثلها مثل الرجل، وتمثل في البرلمان بأصوات الناخبين لا بجنسها، يضيف الوزير.

ومن جهة أخرى، شدد الوزير، على وجوب تسليم وصل الاستلام لكل مواطن يودع ملفا لدى الوزارة.

مؤكدا رفضه التام للرد الشفهي، لأي مواطن يودع ملفه على مستوى الوزارة.

وأشار جعبوب إلى إن الرفض يكون مكتوبا، حتى يتمكن المواطن من رفع التظلّم لدى الجهات المختصة.