جعبوب: عمليات التلقيح الإصطناعي معوّضة من طرف الضمان الإجتماعي

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب، أن عملية التلقيح الإصطناعي داخل الرحم معوّضة من طرف الضمان الإجتماعي.

جاء هذا خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأضاف الوزير، أنه يمكن إجراء عملية التلقيح الإصطناعي في المؤسسات الإستشفائية العمومية التي تساهم صناديق الضمان الإجتماعي في تمويلها.

وكشف أن المساهمة المالية المخصصة لفائدة المستشفيات بلغت 92 مليار دج في 2020 وستصل الى 102 مليار دج سنة 2021 .

واعتبرالوزير، أن التلقيح الذي يتم خارج الرحم تقنية حديثة ما زالت لم تدرج في منظومة الضمان الاجتماعي لحد الآن.

وكشف الوزير أنه يمكن إجراء هذا النوع من العملية الطبية على مستوى المؤسسات الإستشفائية العمومية بالمجان.