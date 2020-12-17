جعبوب: نعمل على إدماج 365 ألف شخص من أصحاب عقود ماقبل التشغيل

قال وزير العمل الهاشمي جعبوب أن إيجاد مناصب شغل دائمة مرهون بديناميكية الاستثمار ، مشيرا إلى أن مصالح دائرته الوزارية تحاول ادماج 365 شخص من أصحاب عقود ماقبل التشغيل.

وأضاف المسؤول الاول عن قطاع العمل في تصريح له اليوم أن مصالح دائرته الوزارية قامت باعداد القائمة للشباب المعنيين بالادماج في عدة قطاعات وزارية على غرار الصحة والتضامن، بالموازاة مع العمل على تحسين اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وشدد الوزير على ضرورة بعث ديناميكية لتفعيل عملية التعاقد بين الضمان وأسلاك الصحة وتطوير الخدمات الاكلترونية عن بعد فضلا عن تطوير التقييم الطبي انشاء للتقاعد للعمال الاجراء