 جعبوب.. وزارة العمل تتوفر على 36 منصة رقمية تتيح 118 خدمة إلكترونية

قال وزير العمل والتشغيل، الهاشمي جعبوب، أن القطاع يتوفر حاليا على 36 منصة رقمية تتيح بالاستفادة من 118 خدمة إلكترونية.

وستسمح هذه المنصات الرقمية، بتقريب الإدارة من المواطن والاستفادة من خدمات القطاع –حسب ذات الوزير-.

ومن بين الخدمات، ذكر الوزير، التعرف على ملاح الوجه عبر تطبيق “تقاعدي”، الحساب الفردي للناشط الأجير بالصندوق الوطني للتقاعد.

وخدمة طلب التعويض عن عطلة الأمومة عن بعد على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الحساب الإلكتروني للتقاعد بـCNAS.

إضافة إلى خدمة تقديم عناصر التمثيل المثالية عن بعد للمنظمات النقابية لأرباب العمل والمال، وتطبيق خاص بالهاتف النقال.

وأضاف جعبوب،خدمة الحساب الفردي المستخدم للإطلاع على الأجر المسرّح والاشتراكات المدفوعة عنه،والتصريح السنوي عن بعد قبل اعتماد التصريحات النهائية للأجور.

وتطوير ووضع حيز الخدمة للسجل الإلكترونية الخاص بالشكاوى والاقتراحات.

وأعلن وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمات ومنصات جديدة لتعزيز الحلول التقنية المنجزة.