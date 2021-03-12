جعبوب: 2600 عامل غير مصرح بهم سنة 2020.. ونحو إجبارية التصريح عن بعد

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أن إجراءات الإنتساب للضمان الإجتماعي عرفت قفزة نوعية سنة 2020 بفضل رقمنة الإجراءات.

جاء هذا خلال رد الوزير على سؤال عضو مجلس الأمة، حول عروض العمل وضرورة الإنتساب للضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير، أنه بفضل الرقمنة تم تسريع عملية الترقيم وتقليص آجال معالجتها، بالإضافة إلى وضع خدمة للتصريح بالعمال عن بعد.

وأضاف الوزير، أنه تم تسجيل 313.350 ملف طلب ترقيم عن طريق البوابة الإلكترونية هذه السنة.

وذكر الوزير، بأن الإنتساب إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يقع على عاتق صاحب العمل.

وأوضح جعبوب أن مصالح مفتشية العمل تتولى مراقبة مدى تطبيق القانون والتنظيم المتعلقين بالعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.

وكشف أنه تم تسجيل 8.908 عامل غير مصرح به خلال عمليات المراقبة التي أجريت سنة 2019.

كما سمحت عمليات التفتيش بتسجيل 2.600 عامل غير مصرح به سنة 2020، مما يؤكد إنخفاضا كبيرا في عدد العمال غير المصرح بهم.

وأكد الوزير سعي وزارته لمحاربة التحايل بعدم التصريح من أجل الحصول على مزايا أخرى، من خلال الرقابة والتفتيش المستمرين.

بالإضافة إلى الإستعانة بالرقمنة والربط الإلكتروني بين كل الهيئات التابعة للقطاع، وتعميم التصريح عن بعد وجعله إجباريا.