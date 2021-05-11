جعفر قاسم: صالح أوڨروت أكثر من صديق وأتمنى له الشفاء العاجل

قال المخرج الكبير جعفر قاسم خلال إستضافته في برنامج زابينغ رمضان ان صالح اوڨروت أكثر من صديق هو أخ لي.

ومن خلال مكالمة عبر تقنية السكايب قال جعفر قاسم أن الفنان صالح اوڨروت مثال الاخ والصديق واتمنى له الشفاء العاجل

وتابع المخرج بالرغم من ان صويلح لم يشارك في عاشور العاشر هذا الموسم لاسباب شخصية لم يأثر هذا على صداقتنا ابدا.

وواصل مخرج سلسلة عاشور العاشر لقد قمت بزيارته الممثل الكبير صالح أوڨروت للإطمئنان عليه قبل أن يغادر للعلاج بفرنسا.

كما دعا المخرج جعفر قاسم الله على أن يشفي صويلح وان يعيده إلينا معافى ان شاء الله.