جعفر قاسم لـ”النهار أون لاين” :”صالح اوقروت لم يبلغني بانسحابه من “عاشور العاشر””

قال المخرج الجزائري الكبير جعفر قاسم، أن الممثل صالح اوقروت لم يتصل به ليعلمه بعدم مشاركته في السلسلة الفكاهية “عاشور العاشر” ومشاركته لغاية هذه الساعة لاتزال قائمة.

وفي اتصال هاتفي لـ”النهار اون لاين” مع جعفر قاسم قال:”أنا شخصيا لم يبلغني الفنان صالح اوقروت، بعدم مشاركته في الجزء الثالث من “عاشور العاشر””.

وأضاف: “الشيء الجميل هذه السنة وفي الجزء الثالث من سلسلة عاشور العاشر، أننا نصور في الجزائر، وهذا ممتاز بالنسبة لنا”.

وتابع صاحب “ناس ملاح سيتي” قائلا :”إذا غير صالح رأيه.. يجب طرح هذا السؤال عليه، نحن نتمنى أن يشارك كل أعضاء السلسلة ولا ينقص أي شخص”.

وقال أيضا: “استجبنا لطلب الجمهور وقلنا نعم سنصور الجزء الثالث، رغم الصعوبات وحتى بدون مقابل، وإذا كان هناك أي شخص لم يعجبه العمل أو السيناريو أو مشكل في المال هذه مشكلته”.

تجدر الإشارة إلى أن أخبار عدم مشاركة صالح اوقروت في الجزء الثالث من سلسلة “عاشور العاشر”، تم تداولها بقوة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين.

وفي المقابل تداولت أخبار أخرى أن مصطفى هيمون المعروف فنيا بــ”مصطفى غير هاك” هو الذي سيقوم بدور عاشور العاشر.

للتذكير، مسلسل “عاشور العاشر” سيبث على القناة التلفزيونية الوطنية في رمضان القادم، وستشارك وجوه جديدة لأول مرة في الجزء الثالث.