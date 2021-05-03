جعفر قاسم يدعم “صالح اوقروت” ويأمل أن يلقى العناية الصحية اللازمة

أبدى المخرج جعفر قاسم، مساء يوم الاثنين، دعمه للفنان الكوميدي صالح أوقروت الذي يعاني في صمت من مرض عضال ألزمه الفراش.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك ، قال جعفر قاسم:”صديقنا الممثل صالح أوغروت في حالة صحية حرجة، صويلح، أفنى حياته من أجل إسعاد الجمهور الجزائري.”

قبل أن يضيف ذات المتحدث:”من واجبنا جميعا فنانين ومسؤلون وكل الجهات المعنية الاخذ بزمام الامور و بسرعة للاعتناء بحالته الصحية.”

وواصل المنتج التلفزيوني:”بالأمس، فقدنا أحد الأحباء أحد أعمدة الفن في الجزائر بلاحة بن زيان ألف رحمة ونور على روحك الطاهرة، فلنحمي وندعم فنانينا الذين ما زالوا معنا والذين يحتاجون إلى مساعدتنا.”

واختتم السينمائي لجزائري منشوره قائلا:” الكل يدعم بطريقته وامكانياته ليتمكن صالح وأي فنان في حالته من الحصول على الرعاية اللازمة لشفائه.”

اللهم انزل شفائك على أخونا صالح و يرجع لنا بصحته الجيدة.”

اخي صالح لك مني كل دعمي و دعم الفريق بأكمله.