جعفر قاسم يكشف بخصوص تعويض المرحوم النوري في عاشور العاشر

فن وثقافة
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جعفر قاسم يكشف بخصوص تعويض المرحوم النوري في عاشور العاشر
بقلم م . فيصل

كشف المخرج جعفر قاسم خلال إستضافته في برنامج زابينغ رمضان ان لا أحد يستطيع تعويض المرحوم النوري في عاشور العاشر.

ومن خلال مكالمة عبر تقنية السكايب قال جعفر قاسم أن في حال ما إذا كان هناك جزء رابع من عاشور العاشر صعب تعويض النوري.

وقال المخرج ان الفريق التقني والفني لعاشور العاشر وكل الجزائريين أصطدمنا بوفاة الفنان بلاحة بن زيان.

وواصل جعفر قاسم بخصوص النوري قائلا: حبيبي وصديقي وكان يلهمني في إيجاد التعابير كما ان اللغة المستعملة كانت خاصة.

وتابع المخرج ان شخصية النوري فريدة وأطن انه يمكننا إيجاد من يستطيع ان يعوض بلاحة بن زيان في عاشور العاشر.

وكانت شخصية النوري التي اداءها المرحوم بلاحة بن زبان في عاشور العاشر مأثرة جدا ولديها جمهور كبير احبها وتفاعل معها


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