جعفر قاسم يكشف مستقبل عاشور العاشر وجديده الرمضاني

أعلن المخرج وكاتب السيناريو، جعفر قاسم، عن عودته الفنية خلال شهر رمضان 2023، بعد غيابه، خلال السنة الماضية.

كما أوضح، جعفر قاسم في حوار لـ”سكاي نيوز”، أن عودته هذه السنة ستكون عبر عمل فكاهي من نوع السيتكوم أو “كوميديا الموقف”. مردفا “عندما نغيب عن الشاشة نحاول الحضور في عمليات الكتابة، وقد انتهيت مؤخرا من كتابة سلسة فكاهية لشهر رمضان القادم”.

للإشارة، كانت بدايته سنة 2001 عندما قدم سلسلة “ناس ملاح سيتي” على شاشة التلفزيون الحكومي الجزائري.

وبعدها قدم سلسلة فكاهية أخرى بعنوان “جمعي فاميلي”،وإستمر في تقديم الطابع الفكاهي ذاته، في سلسلة “قهوة ميمون” و”دار البهجة” و”بوزيد دزاير”.

وعن سلسلة عاشور العاشر التي يتساءل المشاهد الجزائري حول مستقبل الجزء الرابع، أشار قاسم إلى أنه “أحب الحضور في المسلسلات الكوميدية”. تابعا “رغم أنني ما زلت أحلم بالدراما”.

ويوجد في رصيد المخرج مسلسل درامي واحد بعنوان “موعد مع القدر” قدمه سنة 2007 من بطلة نجوم الدراما الجزائرية. وعلى رأسهم سيد أحمد القومي ومليكة بلباي. مرجعا إلى أن تركيزه على كتابة المسلسلات الكوميدية، لمنطق سوق الإنتاج التلفزيوني الذي بات تتحكم فيه الإعلانات. قائلا: “الإعلانات هي الممول الأساسي للأعمال الرمضانية، إنهم يميلون دائما إلى تمويل الكوميديا على حساب الدراما”.

كما شارك جعفر قاسم متابعيه عبر شبكات التواصل التكريم الذي حظي به عن كل أعماله التلفزيونية في المهرجان العربي بالرياض.

ونشر قاسم صورته حاملا درع التتويج عبر حسابه على فيسبوك وكتب معلقا:”يسعدني أن أشارككم هذا المساء، التكريم”. “الذي تلقيته اليوم تكليلا لكل أعمالي التلفزيونية بالمهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون الذي يقام حاليا في الرياض”.